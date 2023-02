Inter, la formazione anti-Porto| I dubbi di Inzaghi

Tanti i ballottaggi per il mister neroazzurro

Siamo già alla vigilia del match di Champions League, domani si giocherà la partita di andata degli ottavi, e per mister Inzaghi ci sono dei nodi di formazione da sciogliere. Il primo riguarda l’attacco: Lukaku è parso in ripresa fisica, si sta trovando sempre meglio negli schemi ma deve lottare fino all’ultimo per una maglia da titolare con Dzeko. Il bosniaco, fino a qualche settimana fa era certo della sua titolarità, adesso che il belga sta tornando in condizione dovrà sudarla sempre più. Unico sicuro della maglia da titolare è Lautaro Martinez. In difesa il ballottaggio è tra Acerbi è De Vrij, con l’italiano in vantaggi. Anche a centrocampo il tecnico ha dei dubbi, Brozovic ha fatto una buona gara contro l’Udinese, ma la mediana con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan resta in vantaggio. Vedremo come risolverà questi dubbi Inzaghi.