Juventus, l’attaccante tenta il recupero: gli aggiornamenti

Juventus, Allegri prepara il match

Il tecnico della Juventus, Max Allegri, sta preparando il match di Europa League contro il Nantes. Il pareggio dell’andata non mette in una buona situazione i bianconeri, ma Allegri ha tutte le carte per passare il turno. Il Nantes ha dimostrato di saper reggere il colpo e vedremo se in casa saprà fare qualcosa di più. Intanto, l’attaccante scalda i motori ,e potrebbe risultare la mossa vincente.

Juventus, Chiesa stringe i tempo

L’attaccante della Juventus, Federico Chiesa, è stato assente nel match contro lo Spezia a causa di un risentimento muscolare. Il talento italiano sta facendo di tutto per recupera per il match, decisivo, di Europa League, contro il Nantes. Sarebbe un’ottima notizia per Allegri che ritroverebbe dinamicità e qualche gol.