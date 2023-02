Tornano al gol Lukaku e Immobile; l'Inter riprende quota mentre l'Atalanta perde ma resta in lotta per la zona Champions

Zona Champions affollata; l’Atalanta perde un colpo

Giornata importante e al contempo interlocutoria nelle zone alte della classifica dove soltanto l’Atalanta, reduce dalla vittoria all’Olimpico contro la Lazio e apparentemente lanciatissima, fallisce il proprio obiettivo subendo addirittura una sconfitta casalinga contro il sempre più sorprendente Lecce di Baroni, Strefezza e Baschirotto. Gli orobici tra l’altro non hanno saputo sfruttare il vantaggio di avere una settimana “libera”, al contrario delle altre pretendenti, non avendo di mezzo partite di coppa. Naturalmente nulla è perduto e la lotta si annuncia sempre più aperta e combattuta da qui alla fine del campionato

Il Milan fa il verso al corto muso di Allegri; l’Inter, Roma e Lazio tornano alla vittoria

La squadra di Pioli centra il terzo 1-0 consecutivo (Champions compresa) e mette da parte il periodo più buio risollevandosi nel morale e nella classifica. Qualche segnale positivo arriva anche dalla prestazione sia pure ancora innervata più dalla forza morale che non da sopraffine giocate tecniche. Ottimo da questo punto di vista il primo gol di Solbakken che bagna il suo esordio da titolare regalando alla Roma tre punti pesantissimi al cospetto di un Verona ormai ritornato squadra a tutto tondo, sia pure un po’ troppo irruente dal punto di vista fisico. Il faticosissimo ritorno al gol di Lukaku, costretto alla ripetizione del rigore per superare Silvestri, ha dato il la alla vittoria interista nei confronti dell’Udinese; un gioiello invece la rete di Mkhitaryan che ha dato il secondo e decisivo vantaggio alla formazione di Inzaghi. Sotto i riflettori torna il bomber principe del nostro calcio, Ciro Immobile. Il laziale che aveva già dato segnali di risveglio in Conference, ha confermato che quando è al massimo della forma, o giù di li, resta difficile da fermare e letale sotto porta.

Pareggio inutile per la Cremonese, cresce il Bologna di Motta

Nel rocambolesco posticipo di Torino che ha chiuso il turno, i granata falliscono l’aggancio al settimo posto e si preparano al derby carichi di voglia di riscatto e rimpianti per un pareggio che in fondo alla Cremonese servirà a ben poco in ottica salvezza. Da questo punto di vista male la Samp, beffata allo scadere dal Bologna ora lanciato verso insperate zone europee della classifica, Juventus permettendo. Pe il Verona lo stop è meno amaro viste le sconfitte di Spezia e Salernitana che restano a portata di mani.