Liverpool-Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Liverpool-Real Madrid, che sfida stellare

Stasera andrà in onda un match stellare valido per pass ai quarti. Liverpool e Real Madrid scenderanno in campo per giocarsi l’andata degli ottavi di finale. Carlo Ancelotti si affiderà ai titolarissimi, mentre nelle file dei Reds mancherà Darwin Nunez, dal primo minuto.

Liverpool-Real Madrid, le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3) – Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Núñez, Gakpo. All. Klopp

REAL MADRID (4-3-3)– Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger, Alaba; Ceballos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinícius. All. Ancelotti