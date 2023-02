Roma, designazioni arbitrali per l’Europa League| I precedenti

Roma, con Vincic precedenti a favore del Salisburgo

Sono uscite finalmente le designazioni degli arbitri per la gara di Europa League tra Roma e Salisburgo di giovedì. L’arbitro designato è lo sloveno Slavko Vinčić, il quale sarà affiancato nel ruolo di assistenti dai connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Il IV Uomo invece sarà Rade Obrenovič. Il VAR è affidato a Nejc Kajtazovic, assistito da Matej Jug. Vincic ha arbitrato la finale di Europa League proprio lo scorso anno, ma non ha precedenti con la Roma. Precedenti molto favorevoli li ha invece con il Salisburgo, infatti nelle precedenti direzioni di gara li ha visti vincere per 1-2 nell’andata degli ottavi dell’Europa League 2017/18 in casa del Borussia Dortmund e il successo per 1-0 contro il Siviglia nella fase a gironi della Champions League 2021/22.