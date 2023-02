Spalletti: “Qualificazione non archiviata. Serve concentrazione”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria in trasferta a Francoforte per gli ottavi di finale di Champions League.

Sulla prestazione della squadra:

“Sono molto soddisfatto della prestazione, fin dalla partenza la squadra ha giocato con personalità portando il match dove volevamo. Siamo riusciti a gestire bene la gara, è stata fatta una grande partita. Avevamo la possibilità anche di segnare un gol in più che poteva far comodo ma va bene così. Tentare di fare il terzo gol e non perdere l’equilibrio non era facile”.

Qualificazione archiviata:

“Qualificazione? La percentuale è sempre alla pari, a volte basta un episodio per condizionarle. Quando vai ad affrontare le sfide convinto di avere dei vantaggi ti trovi in situazioni inaspettate”.

Sulla “partita all’italiana”:

“Sbagliato fare un luogo comune, gli altri hanno fatto la partita all’italiana, non noi. Quando si trovano squadre che palleggiano bene siamo tutti costretti a trovare gli spazi giusti per far bene”