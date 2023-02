Calciomercato Inter, il difensore verso la permanenza in nerazzurro | I dettagli

Calciomercato Inter, Inzaghi spinge per il riscatto di Acerbi

La questione difensore resta un rebus per i nerazzurri. L’impegno di questa sera in Champions contro il Porto non scosta lo sguardo dal mercato. Il passaggio di Skriniar al PSG ha creato non pochi grattacapi ai dirigenti nerazzurri che devono rivedere i piani e costruire la difesa nerazzurra del futuro. Tuttavia, l’Inter dispone già di ottimi difensori, tra cui spicca Francesco Acerbi, sempre preparato nelle volte in cui è stato chiamato in causa.

Inter, Acerbi verso la conferma

Il difensore è in prestito della Lazio. A spingere per il riscatto del centrale ex Sassuolo ci sarebbe lo stesso Simone Inzaghi, allenatore del calciatore proprio ai tempi della Lazio, che ha voluto fortemente Acerbi alla sua corte. Secondo quanto riporta Tuttosport, il tecnico nerazzurro si sarebbe già confrontato con la dirigenza del club per prolungare la permanenza di Acerbi in nerazzurro. Non resta che attendere per comprendere se il futuro di Acerbi sarà ancora nerazzurro.