Calciomercato Inter, nuova occasione per il difensore: Marotta ci riprova

Calciomercato Inter, Marotta pensa al dopo Skriniar

Il ds dell’Inter, Beppe Marotta, ha deciso di mettersi al lavoro per trovare un “nuovo” Skriniar. Il centrale slovacco andrà al PSG a parametro zero, decidendo di provare una nuova avventura. La società nerazzurra deve comunque andare avanti e trovare, nel modo più veloce possibile, il profilo giusto. Marotta un’idea già l’aveva in mente.

Inter, Demiral per il futuro

Marotta, come possibile sostituto di Skriniar, aveva scelto Demiral, centrale difensivo in forza all’Atalanta. Il ds ha già un accordo di massima con il giocatore che era pronto a trasferirsi anche a gennaio, dopo la casella lasciata libera da Skriniar. L’affare sfumò per questo motivo, visto che Zhang aveva rifiutato i 10mln di euro a gennaio. Ora Marotta ha un nuovo tentativo per tentare l’affondo a giungo.