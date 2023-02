Calciomercato Inter, tutti pazzi per il classe 2000

Di chi si tratta

Con la stagione 2022-2023 avviata ormai in dirittura d’arrivo, a catturare l’attenzione delle big di serie A ci sono state non poche rivelazioni. Forse la più eclatante di tutte è stata quella di Emil Holm, coriaceo difensore dello Spezia. Nonostante il campionato della squadra ligure fin qui non sia stato particolarmente entusiasmante, ricordiamo infatti che i bianconeri si trovano sopra di soli due punti dalla zona retrocessione, in ogni caso Holm ha attirato su di sé gli apprezzamenti di non poche squadre compresa per l’appunto l’Inter. Il classe 2000 sebbene alto oltre il metro e novanta, risulta molto agile e rapido, cose queste che lo rendono un terzino di spinta piuttosto abile negli inserimenti anche in zona gol. Considerando poi, la sua giovane età, solo 22 anni, i margini di miglioramento sono ben ampi.

Calciomercato Inter, attenzione alla concorrenza

Come accennato prima le sue prestazioni hanno da subito colpito in positivo molte altre squadra del nostro campionato. Oltre ai nerazzurri infatti, sulle tracce di Holm risultano esserci anche la Juventus e la Roma. Chi tra le due sembrerebbe più determinata ad aggiudicarsi le sue prestazioni, sono i giallorossi mentre i bianconeri restano più defilati, posizione forse dovuta alla crisi societaria che sta attraversando il club. D’altronde con un giocatore così giovane e con le prestazioni che sta offrendo alla sua squadra che lo hanno portato, tra le altre cose ad esordire con la sua nazionale, la corsa per aggiudicarselo diventerà via via sempre più combattuta. L’Inter questo lo sa bene, motivo per il quale si preparerà nella prossima sessione di mercato a tentare l’assalto.