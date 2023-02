Calciomercato Juventus, il terzino potrebbe arrivare dalla Serie A | Gli aggiornamenti

Calciomercato Juventus, occhi su Carlos Augusto

Continua lo scouting dei dirigenti bianconeri per il terzino del futuro. Questa volta, secondo quanto riporta SportMediaset, lo sguardo sarebbe caduto proprio su una promessa della Serie A: il terzino del Monza, Carlos Augusto. Il calciatore brasiliano sta disputando una stagione straordinaria a Monza collezionando ben 20 presenze, 4 reti e 3 assist. Carlos Augusto è diventato uno dei pilastri del Monza di Palladino e si è dimostrato come uno dei prospetti più interessanti di questa Serie A, attirando l’attenzione di diversi club.

Carlos Augusto, rinnovo o Juventus

Il 24enne brasiliano è in scadenza a giugno 2024. Il Monza vorrebbe trattenerlo tentando un prolungamento di contratto a 2 milioni per altre due stagioni. La Juventus osserva attenta e potrebbe utilizzare una tattica per convincere il club brianzolo e il calciatore. I bianconeri potrebbero offrire un contratto superiore ai 2 milioni offerti dal Monza al calciatore; oltre ad una offerta di 5 milioni più il cartellino di Ranocchia (già in biancorosso quest’anno) al club. Il calciatore rispetta i canoni di ringiovanimento della rosa ed economici, chiavi per il futuro del club bianconero. La Juventus potrebbe affondare il colpo nella prossima sessione convincendo Adriano Galliani a lasciar andare il proprio gioiello.