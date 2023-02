Calciomercato Juventus, operazione fasce laterali

Il punto

Con una crisi societaria in pieno atto e commentata anche da Rumenigge che ha espressamente dichiarato di non crederci a quel che la dirigenza bianconera è stata in grado di fare, la Juventus pensa anche al mercato. Ovviamente sa benissimo che non potrà puntare a grandissimi nomi ma che invece dovrà ripartire da giocatori di buon livello, magari di giovane età, da poter crescere nelle proprie mura domestiche. Con Alex Sandro ormai dato in partenza e Cuadrado che con ogni probabilità non rinnoverà il suo contratto prossimo alla scadenza fissata per il 30 giugno, nasce dunque, più di tutte l’esigenza di andare a trovare qualcuno per quelle fasce laterali che da lì a breve resteranno sguarnite.

Calciomercato Juventus, gli osservati speciali

Basandosi su una politica di ripartenza e magari anche di investimento per il futuro, la dirigenza juventina ha già individuato tre potenziali target di mercato da prendere nella prossima sessione estiva. Il primo nome è quello di Emil Holm, altissimo terzino dello Spezia che fino qui oltre ad aver collezionato 1 gol e 2 assist in 20 presenza, si è guadagnato anche la sua prima convocazione con la nazionale svedese. Su di lui però ci sono anche la Roma e l’Inter, con quest’ultima intenzionata più che mai a portare il classe 2000 a Milano in sostituzione dell’uscente Dumfries. L’altro nome invece è quello di Cambiaso. In realtà si tratterebbe di un rientro alla base considerando il fatto che il giovane genovese è attualmente in prestito al Bologna. Con la squadra emiliana ha collezionato 21 presenze tutte impreziosite da prestazioni di buon livello. L’ultimo nome della lista è quello di Grimaldo. L’esterno spagnolo attualemnte gioca in Portogallo al Benfica e secondo delle fonti dovrebbe liberarsi a parametro zero. Lui a differenza di Holm e Cambiaso ha in più il fattore età. L’iberico infatti ha 27 anni e una maturità ed esperienza già sviluppata che potrebbero tornare utili alla Juventus, specialmente poi se la possibilità di prenderlo gratis si concretizzerebbe.