Calciomercato Juventus, si complica la strada per Kanté | La situazione

Il francese potrebbe rinnovare con il Chelsea

Nonostante tutta la situazione in questo momento in casa Juventus, si prova a pensare ed anticipare le mosse per il futuro. Tra queste c’è la necessità quella di rigenerare un centrocampo che in questi ultimi anni è il vero problema della squadra. Quest’anno doveva aiutare l’arrivo di Pogba, ma il francese è ancora latitante in mezzo al campo, causa l’infortunio e la tardiva operazione. Un altro francese stava seguendo la Juventus, è si chiama Kanté. Il centrocampista attualmente in forza al Chelsea è in scadenza di contratto e quindi libero di accasarsi dove preferisce. C’era da battere la concorrenza di Psg e Barcellona, ma adesso c’è un problema in più. Come riportato da Telegraph, il calciatore starebbe pensando di rimane a Londra e quindi rinnovare con la società. Vedremo come finirà la storia.