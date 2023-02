Calciomercato Milan, anche il croato finisce nella lista cessioni

Tanti i nomi in uscita

Con una lotta quanto più serrata per entrare nella prossima Champions League 2023-2024, il Milan in questi giorni sta facendo un po’ il punto della situazione su quel che riguarda le partenze e i probabili arrivi. Massara e Maldini d’altronde sanno bene che qualora l’obiettivo Champions verrebbe raggiunto, la squadra avrà necessariamente bisogno di una revisionata totale. Motivo questo che ha spinto i due dirigenti a stilare una prima lista di coloro che potrebbero lasciare la casacca rossonera. Tra loro ci sono Matteo Gabbia, Fodé Ballo-Touré, Yacine Adli, Tommaso Pobega ed Ante Rebić. Da non esludere poi chi dovrà essere riscattato come Dest, Vranckx e Brahim Díaz. Va da sè che con una lista del genere il Milan si ritroverà a progettare anche dei nuovi innesti soprattutto in fase offensiva, con l’incognita Leao che ancora desta dei dubbi: rinnoverà o verrà ceduto?

Calciomercato Milan, fronte arrivi

Per ciò che riguarda la situazione nuovi innesti invece, la società ha le idee piuttosto chiare. In attacco gli occhi sono tutti rivolti al geniale Houssem Aouar, trequartista in forza all’Olimpique Lione. Se Leao rinnovasse, una coppia franco-portoghese garantirebbe quel giusto mix di fantasia e concretezza. In caso contrario e quindi con la partenza di Rafael, i rossoneri si troverebbero costretti ad acquistare una punta di pari livello. Intanto però in questi giorni sta prendendo piede una indiscrezione tutta inglese. Secondo alcuni quotidiani londinesi, Rebic sta avendo molti apprezzamenti sia in Premier sia in Bundesliga, il che aprirebbe la pista al Milan per tentare l’assalto a Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace che molto spesso raggiunge la doppia cifra in termini di reti segnate. Resterà da valutare la sua volontà, considerando il fatto che il trentenne è molto tentato nell’andare a giocare nell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, coronando di fatto quello che rappresenterebbe un suo sogno, giocare con il campione portoghese.