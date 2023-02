Calciomercato Milan, fiducia sul rinnovo dell’attaccante: Maldini sorride

Filtra ottimismo per il rinnovo di Leao

Calciomercato Milan, attesa per il sì di Leao

Il Milan sta cercando di trattenere Rafael Leao. Il club rossonero sta cercando di convincere il portoghese a proseguire la propria avventura milanese. Pur filtrando ottimismo, tuttavia, sembrano non esserci stati passi avanti decisivi, seppur il Milan abbia fretta di chiudere e assicurarsi il sì del calciatore.

Leao, ostacolo Sporting e fretta del Milan

Resta da sciogliere la questione legata allo Sporting Lisbona, problema ancora non archiviato e di intralcio alla trattativa. Il Milan continua a correre ed avere fretta. Il club rossonero vorrebbe chiudere prima del termine della stagione in corso, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La richiesta rimane di 7 milioni annui e la società rossonera attende il sì del calciatore. Ciononostante, se non dovesse concretizzarsi entro giugno il rinnovo, il Milan potrebbe pensare alla cessione del proprio gioiello e fare cassa.