Calciomercato Roma, l’ultimo nome per il centrocampo arriva dalla Bundesliga: Tiago Pinto prepara il colpo

Calciomercato Roma, Demirbay verso la Capitale?

Il mercato della Roma è sempre molto attivo considerate le idee di Josè Mourinho, che è sempre molto esigente sulla campagna acquisti dopo anche le parole di domenica(“Parlerò a fine stagione, avrò molte cose da dire).

Vedremo quindi se la prossima stagione sarà l’ultima di Josè Mourinho o se le strade si divideranno visto che per il tecnico si parla di un rientro al Chelsea. Intanto però la Roma continua a lavorare per accontentare Josè Mourinho e secondo Calciomercato.com i giallorossi starebbero lavorando alla pista che porta a Kerem Demirbay, classe ’93, centrocampista centrale tedesco in forza al Bayer Leverkusen dal 2019 e che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.