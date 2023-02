Calciomercato Roma, non si avvia la trattativa del rinnovo| Mourinho trema

Calciomercato Roma, fermo il rinnovo di El Shaarawy

Nelle gerarchie di formazione di Mourinho c’è un giocatore che si è sempre più fatto largo, fino a prendersi la titolarità e ripagando il tecnico giallorosso con ottime prestazioni e soprattutto continuità. Questo calciatore porta il nome di Stephan El Shaarawy. Come riportato dalla Repubblica, il contratto del Faraone è in scadenza a Giugno. Il calciatore attualmente guadagna 4.5 milioni di euro, ed è un ingaggio importante per le casse giallorosse, motivo per il quale ancora non si sono avviate trattative per il rinnovo, nonostante la volontà del giocatore è quella di rimanere a Roma, ambiente in cui sta trovando una nuova brillantezza.