Champions League, il Lipsia blocca il Manchester City: decisivo il ritorno

Grazie ad un gol di Gvardiol al 70′, il Lipsia blocca il Manchester City di Guardiola, che era passato in vantaggio al 27′ con Mahrez. Sarà decisivo quindi il ritorno con la squadra di Guardiola che dovrà solo vincere. Ancora a secco Haaland, visto che non è un periodo brillantissimo per lui e per la squadra inglese.

TABELLINO

RB LIPSIA: Andre Silva (dal 37′ st Poulsen Y.), Blaswich J. (Portiere), Forsberg E. (dal 21′ st Nkunku C.), Gvardiol J., Halstenberg M. (dal 44′ st Raum D.), Klostermann L. (dal 1′ st Henrichs B.), Laimer K., Orban W., Schlager X. (dal 37′ st Haidara A.), Szoboszlai D., Werner T.. A disposizione: Haidara A., Henrichs B., Kampl K., Nickisch J. (Portiere), Nkunku C., Nyland O. (Portiere), Poulsen Y., Raum D., Simakan M. Allenatore: Rose M..

MANCHESTER CITY: Akanji M., Ake N., Dias R., Ederson (Portiere), Grealish J., Gundogan I., Haaland E., Mahrez R., Rodri, Silva B., Walker K.. A disposizione: Alvarez J., Carson S. (Portiere), Charles S., Foden P., Gomez S., Lewis R., Ortega S. (Portiere), Palmer C., Perrone M., Phillips K., Robertson A. Allenatore: Guardiola P..

Reti: al 25′ st Gvardiol J. (RB Lipsia) al 27′ pt Mahrez R. (Manchester City) .

Ammonizioni: al 45′ st Henrichs B. (RB Lipsia).