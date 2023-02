Inter-Porto, probabili formazioni e dove vederla

Questa sera, 22 febbraio 2023, l’Inter scenderà in campo alle ore 21:00 per sfidare il Porto, partita valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Condizione e statistiche delle due squadre

L’Inter è arrivata agli ottavi di finale di Champions League dopo aver superato un girone arduo e complicatissimo, dove tutti davano come favorite Bayern Monaco e Barcellona. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita a compiere un vero prodigio riuscendo a concludere il girone da seconda, alle spalle dei tedeschi, e con dietro di sé Barcellona e Viktoria Plzen. I nerazzurri arrivano alla partita da 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 5 gare di campionato. L’Inter si è infatti dimostrata una squadra, in questo 2023, letale negli scontri diretti – vittoria con Napoli e due volte con il Milan – ma più carente nelle partite con le squadre di bassa classifica, con cui ha faticato trovando pochi punti a causa di una mancanza di concentrazione. Concentrazione che sarà invece fondamentale quest’oggi se l’Inter vorrà cercare di affacciarsi ai quarti di Champions League, che i nerazzurri non assaporano dal lontano 2011, quando persero clamorosamente contro lo Schalke 04, nell’anno dopo il triplete. L’Inter affronterà una squadra infatti forte e preparata come il Porto, che gioca un bellissimo calcio di livello europeo. La squadra di Sérgio Conceição, che vestì la maglia nerazzurra dal 2001 al 2003, e che ritrova il suo vecchio compagno di squadra, alla Lazio, Inzaghi, è attualmente 2° nella Liga Portugal e ha una striscia di 22 risultati utili consecutivi (considerando tute le competizioni), che vuole ovviamente cercare di portare avanti anche a San Siro. I precedenti tra le due squadre in Champions League sono 4. Le prime due sfide sono state nella stagione 2004/05, negli ottavi, che videro i nerazzurri avere la meglio sui portoghesi, grazie soprattutto ad una tripletta di Adriano al ritorno. L’altro incontro si ebbe la stagione successiva, 2005/06, questa volta ai gironi, con la Seleção das Quinas (Selezione Scudata) che vinse 2-0 in casa ma perse 2-1 a Milano. L’Inter dovrà quindi dare il meglio di sé questa sera, per riuscire ad oltrepassare la migliore difesa portoghese, insieme al Benfica, e avvicinarsi così ai tanto ambiti quarti.

Le probabili formazioni di Inter-Porto

Inter (3-5-2): Onana; Bastoni, Acerbi, Skriniar; Darmian, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic, Eustaquio, Galeno; Pepê, Taremi. All. Conceição

Dove vederla in tv

La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video.