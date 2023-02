Juventus, ancora problemi per Chiesa: Nantes a rischio?

L'esterno out per l'Europa League?

Juventus, Chiesa fuori dai giochi?

Altri guai potrebbero arrivare per la Juventus. Federico Chiesa, dopo aver lavorato principalmente in palestra vista la partita dei bianconeri in Francia contro il Nantes, ha proseguito il proprio lavoro all’interno delle strutture del club senza mai scendere in gruppo, sotto gli occhi e le attenzioni di Massimiliano Allegri.

Staremo a vedere se l’allenatore bianconero potrà aggiungere nella lista dei convocati l’ex calciatore della Fiorentina, che già in questi mesi ha già avuto diversi problemi fisici.