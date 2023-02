Juventus, Pogba verso il derby | Le ultime sul rientro del francese

Juventus, Pogba torna a giocare con la Next Gen

La stagione di ritorno in bianconero per Paul Pogba è un vero e proprio Calvario. Il calciatore francese non si è mai visto in campo in questa stagione a causa dell’infortunio che lo ha visto assentarsi per l’intera stagione. Il bianconero è apparso e scomparso continuamente senza mai tornare in campo. Secondo quanto riporta a Gazzetta dello Sport, il francese potrebbe tornare contro il Torino nel prossimo match di campionato. Infatti, il francese, nella giornata di ieri, ha disputato un test contro la Next Gen e spera in una convocazione già nell’incontro di Europa League contro il Nantes.

Pogba, missione rientro

Pogba si allena e prova a tornare in campo. Questa potrebbe essere la volta decisiva per il rientro dopo i diversi falsi allarmi. Pogba punta al rientro contro il Torino, squadra a cui ha segnato uno dei gol più iconoci della prima avventura bianconera, oltre che alla convocazione contro il Nantes.