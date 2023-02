Lazio, Sarri prepara il Cluj | Milinkovic-Savic verso il forfait

Molti i dubbi per mister Sarri

Domani ci sarà il ritorno della partita di Conference tra Cluj e Lazio e Maurizio Sarri ha tanti dubbi di formazione da risolvere. Il più grande è quello che riguarda Milinkovic-Savic, dopo il forfait di domenica contro la Salernitana per una gastroenterite, il serbo non si è allenato ieri e resta quindi solo la rifinitura di questa mattina per capire se riuscirà ad essere della partita. In attacco ritorna Zaccagni dalla squalifica, con Felipe Anderson e Immobile. In difesa Sarri dovrebbe schierare Gila e Casale a difesa del portiere che sarà Maximiano. Probabile esordio per Luca Pellegrini, ma non ancora deciso se titolare o no.