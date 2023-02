Lazio, tante assenze per Cluj: Sarri opta per il turnover

Lazio, la tante assenze nella trasferta in Romania

L’1-0 interno contro i rumeni del Cluj non ha assicurato ancora il passaggio del turno ai biancocelesti in Conference League. Si prospetta una trasferta complicata per i biancocelesti con Sarri costretto a fronteggiare il problema infortuni. Oltre ai degenti Romagnoli e Radu, Sarri, dovrà fare i conti con l’assenza di Pedro, fuori per infortunio alle ossa nasali (rimediato domenica contro la Salernitana). Non unico problema. Infatti, salteranno l’incontro anche Milinkovic Savic e Zaccagni, non convocati. Per il serbo è gastrointerite, per l’italiano si tratta di influenza, secondo quanto riporta cittàceleste.it.

Sarri, turnover forzato e qualificazione da guadagnare

Sarri deve far fronte a problemi legati alla squalifica di Patric. Infatti, in difesa dovrebbero partire Gila e Casale. A centrocampo toccherà a Marcos Antonio e uno tra Basic, Luis Alberto e Vecino. In attacco spazio al duo con Immobile e Felipe Anderson, a cui si aggiungerà un terzo da decidere. Mille assenze e una qualificazione ancora da guadagnare per proseguire il cammino europeo in Conference League.