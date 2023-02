L’Inter si avvicina ai quarti | La decide Lukaku (1-0)

Tanto nervosismo in campo, il primo tempo finisce 0-0

Inizia l’andata degli ottavi di Champions League per Inter e Porto. Le due squadre partono chiuse, senza voglia di scoprirsi, per l’Inter si gioca più sulla fascia destra, dove Darmian mette cross insidiosi per Lautaro che per due volte manca la conclusione verso la porta. Il Porto si affida alle accelerazioni di Otavio, spina nel fianco della difesa neroazzurra. La prima grande occasione del primo tempo la ha sui piedi Marko Grujic che da dentro l’area di rigore spara una cannonata che Onana respinge di ginocchio. Il nervosismo è nell’area e dopo un rigore non concesso ai padroni di casa, scatta la maxi rissa, tutti coinvolti, da cui ne escono puniti Dimarco e Otavio con un cartellino giallo. Le emozioni non finiscono qui, perché al 47′ su un cross da punizione Bastoni trova il tempo giusto pr colpire la palla ma Diogo Costa effettua un vero e proprio miracolo.

Lukaku la sblocca

Parte il secondo tempo, ed ha partire meglio è il Porto con due grandi occasioni: la prima in contropiede quando Taremi dal limite dell’area di rigore stoppa e incrocia trovando una bella parata in allungo di Onana, proprio il portieree l’attaccante sono i protagonisti della seconda occasione, quando Taremi calcia due volte da pochi passi, ma il portiere di casa si fa trovare entrambe le volte presente. Poi occasione per l’Inter, quando il neo entrato Lukaku mette in mezzo una palla invitante per Lautaro che non la tocca di pochissimo. Al 78′ cambia svolta della partita, Otavio prende il secondo giallo e viene mandato anzi tempo sotto la doccia. Di li inizia a giocare solo la squadra padrona di casa che finalmente all’86’ trova il con Lukaku il gol del vantaggio, su una palla messa al centro da Barella che il belga colpisce e manda sul palo ma la palla gli torna sui piedi e e la mette alle spalle del portiere. Passano i minuti ma il risultato resta invariato e quindi l’Inter si porta avanti nella doppia sfida.

TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar (dal 36′ st Dumfries), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan (dal 26′ st Brozovic), Çalhanoglu, Dimarco (dal 13′ st Gosens); Dzeko (dal 13′ st Lukaku), Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Dumfries, Gagliardini, de Vrij, Gosens, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Carboni, Brozovic, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Mario (dal 47′ st Gonçalo Borges), Pepe, Marcano, Zaidu; Otávio, Grujic, Uribe; Pepê, Taremi (dal 38′ st Wendell), Galeno (dal 6′ st Evanilson). A disposizione: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, David Carmo, Rodrigo Conceiçao, Namaso, André Franco, Wendell, Toni Martinez, Evanilson, Eustáquio, Gonçalo Borges, Bernardo Folha. Allenatore: Sergio Conceiçao

Reti: al 41′ pt Lukaku

Ammonizioni: Otavio, Dimarco, Pepê, Conçeicao (dalla panchina)

Espulso dal 33′ st Otavio (doppia ammonizione)

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa