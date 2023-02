Lipsia-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Questa sera, 22 febbraio 2023, andrà in scena Lipsia-Manchester City, con in calcio d’inizio alle ore 21:00. La partita sarà valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Le condizioni e le statistiche delle due squadre

Il Manchester City insegue ancora la conquista della sua prima Champions League, sfiorata più e più volte. La squadra di Pep Guardiola ha superato, senza troppi problemi, un girone piuttosto abbordabile con Borussia Dortmund, Siviglia e Copenaghen, approdando così agli ottavi di finale. I Citizens arrivano alla partita dopo un rovinoso 1-1 in casa del Nottingham Forest, che rischia di costare caro al Manchester City dopo che aveva riaperto la corsa al titolo vincendo contro l’Arsenal, mentre ora si trova nuovamente ad inseguire i Gunners. Gli inglesi sfideranno alla Red Bul Arena, in Sassonia, il Lipsia, che cercarà in ogni maniera di imporsi sugli Sky Blues. La squadra guidata da Marco Rose si trova attualmente 5° in Bundesliga, ma è un dato che conta relativamente poco se si pensa che le prime 3 squadre hanno gli stessi punti, 43, e che lo stesso Lipsia è a soli 4 punti dalla vetta. Quest’oggi i tedeschi dovranno però fare a meno di Diallo e Dani Olmo, oltre che ad un mezzo infortunato Nkunku. Le due compagini di questa partita si sono affrontate solamente 2 due volte, entrambe la scorsa edizione della Champions League (Manchester City 6-3 Lipsia Lipsia 2-1 Manchester City). Gli inglesi hanno perso solo una delle ultime 17 sfide in Champions League contro una squadra tedesca mentre, dal canto loro, i Die Roten Bullen hanno vinto le ultime 4 partite disputate nella competizione, striscia di vittorie più lunga dopo quella di Nagelsmann, 6.

Probabili formazioni di Lipsia-Manchester City

Lipsia (4-2-3-1): Blaswich; Klostermann, Orban, Gvardiol, Raum; Schlager, Laimer; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva. All. Rose

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Akanji, Ake; Rodri, Bernardo; Foden, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

Dove vederla in tv

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky; sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming su Infinity+, Now TV e Sky Go.