Abrahams: “Attenzione Milan, per Conte non passare sarebbe una grossa delusione”

Milan, si pensa già al ritorno di Champions League

Ai microfoni di MilanNews ha rilasciato una intervista il famoso giornalista inglese Ian Abrahams, parlando anche di quali potrebbero esser le conseguenze in caso il Milan passa il turno contro il Tottenham:

Tutti conosciamo il gap tra la Premier League e la Serie A: se il Tottenham non dovesse qualificarsi ai quarti sarebbe un fallimento?

“No, non sarebbe un fallimento ma una grossa delusione per la società e Antonio Conte. Gli Spurs hanno comunque sempre l’obiettivo del quarto posto e l’FA Cup da vincere. In coppa affronteranno lo Sheffield, una squadra alla loro portata. La stagione del Tottenham non dipende dalla gara contro il Milan ma conoscendo Antonio Conte lui vuole passare a tutti i costi. E come ho detto per me il Tottenham si qualificherà ai quarti.”