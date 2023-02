Il mercoledì del betting, tutto sulla Champions League | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Si parte con gli ottavi da Milano

Alle 21 inizia la ricerca dei quarti di finale di Inter e Porto. I padroni di casa stanno ritrovando sempre più la condizione migliore, ed arrivano da un momento in cui iniziano ad arrivare anche i risultati, ospiti che non perdono una partita dal 21 Ottobre, mettendo in fila vittorie su vittorie, tra campionato coppa nazionale e Champions League. I bookmakers vedono favorito l’1 a 1.76 su Sportbet, X a 3.7 sempre su Sportbet e il segno 2 a 5.35 su Betfair.

Si continua in Germania

L’ultima partita di questo turno dell’andata degli ottavi di finale di Champions League è Lipsia-Manchester City. I tedeschi hanno iniziato febbraio con fiducia dopo un’impressionante striscia d’imbattibilità da 18 partite ufficiali (14 vittorie, 4 pareggi), ma non è riuscito a segnare in nessuna delle ultime tre partite a eliminazione diretta di Champions; gli ospiti non hanno bisogno di presentazioni, sono una delle candidate alla vittoria finale del trofeo. Anche i bookmakers la danno favorita: il segno 2 è a 1.91, l’X a 3.8 su Sportbet e il segno 1 a 4.25 su Sisal.