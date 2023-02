Serie B: decise le date dei Playoff, si parte il 26 Maggio

Decise le date di Playoff e Playout

L’Assemblea ha deliberato le date di playoff e playout, di seguito elencate:

Playoff

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio 2023 – (6ª vs 7ª)

Sabato 27 maggio 2023 – (5ª vs 8ª)

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 29 maggio 2023 – (6ª o 7ª vs 3ª)

Martedì 30 maggio 2023 – (5ª o 8ª vs 4ª)

Venerdì 2 giugno 2023 – (3ª vs 6ª o 7ª)

Sabato 3 giugno 2023 – (4ª vs 5ª o 8ª)

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 8 giugno 2023

Domenica 11 giugno 2023

Playout

Gara di andata Giovedì 25 maggio 2023 – (17ª vs 16ª)

Gara di ritorno Giovedì 1 giugno 2023 – (16ª vs 17ª)