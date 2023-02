Calciomercato Inter, la scelta di Marotta sui giocatori in scadenza | Le ultime

Marotta: “Dobbiamo fare delle scelte sui giocatori in scadenza”

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset all’inizio del match che ha visto i nerazzurri trionfare contro il Porto. Oltre l’aspetto campo l’Inter ha un nodo da sciogliere: i rinnovi. Per evitare un nuovo caso Skriniar, i nerazzurri devono cercare di accontentare i giocatori in scadenza, o almeno coloro i quali vogliono continuare. Marotta ha spiegato: “Noi abbiamo tanti giocatori in scadenza. Meriterebbero tutti conferma, ma quando si fanno delle scelte bisogna farle con razionalità. Dovremo fare delle valutazioni, ma con il massimo rispetto per tutti. Mi auguro che possiamo arrivare a una conclusione che possa soddisfare tutti coloro i quali vogliono restare“.

Calciomercato Inter, i giocatori in scadenza

La lunga lista di cui ha parlato Marotta presenta tanti giocatori fondamentali per Inzaghi. Bisogna far fronte al problema difesa. Oltre a Skriniar, ormai al PSG, rimane De Vrji, anch’egli in scadenza a fine stagione, così come D’Ambrosio e Acerbi (che dovrebbe essere riscattato dalla Lazio). Rimangono Dzeko, che ha sostituito egregiamente Lukaku nel periodo d’infortunio, Gagliardini e capitan Handanovic. I prossimi mesi saranno fondamentali e la dirigenza nerazzurra avrà da lavorare.