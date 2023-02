Calciomercato Inter, l’obiettivo per il centrocampo viene dal Barcellona | Ecco il nome

Calciomercato Inter, a centrocampo Inzaghi vuole rinforzi

L’Inter continua a sondare il mercato in cerca di rinforzi, soprattutto a centrocampo dove Simone Inzaghi ha chiesto specificatamente rinforzi per essere più competitivi ed avere alternative valide in caso di infortuni o squalifiche. Marotta si è già attivato per individuare i profili adatti per i nerazzurri, con un nome in cima alla lista.

Mercato Inter, Kessiè resta l’obiettivo primario per i nerazzurri

Come riportato da Il Corriere dello Sport, quello di Franck Kessie per l’Inter rimane il primo obiettivo per rinforzare, a giugno, il centrocampo nerazzurro. Il centrocampista ex-Milan sta finalmente vedendo crescere il suo minutaggio a Barcellona, ma un addio non è escluso.