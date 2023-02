Calciomercato Inter, ecco il terzino nel mirino dei nerazzurri | Il nome

Calciomercato Inter, Marotta punta i fari su Holm

L’Inter, probabilmente, in estate cambierà forma, muterà. La società nerazzurra ha in mente di cambiare filosofia, ovvero, quella di valorizzare tutto l’ambiente Inter. Tra le tanti voci extra campo riguardanti la vendita del Club, Marotta ha da pensare a quelle del rettangolo di gioco, Skriniar andrà via e di nomi per il sostituto se ne fanno tanti. L’ultimo, quello sul taccuino del ds nerazzurro, è Emil Holm dello Spezia, che piace già a molte squadre.

Inter, le cifre per Holm

Marotta vuole anticipare, tra i tanti club, la Juventus ed il Napoli. Il talento svedese di 22 anni è stato comprato dallo Spezia per circa 250.000 euro, ed al momento vuole 10mln di euro per cederlo. L‘Inter rimane alla finestra aspettando la mossa giusta per tentare l’affondo.