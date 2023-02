Calciomercato Juventus, le big europee chiamno Grimaldo: ma attenzione a Milan e Juventus

Concorrenza agguerrita per il terzino

Calciomercato Juventus, il terzino potrebbe arrivare a 0

L’occasione fa l’uomo ladro, diceva qualcuno. L’occasione in questo caso ha un nome: Alejandro Grimaldo, sinistro in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Il ladro, invece, sono le big che hanno messo gli occhi di lui, tra cui la Juventus che lo segue ormai da anni. Purtroppo per i bianconeri, lo spagnolo ha moltissime offerte e dovranno affrontare la concorrenza di Milan, Inter e Napoli.

Calciomercato Juventus, anche il Real Madrid sulle tracce del terzino

Grimaldo ha offerte che provengono anche dalla Premier League, perché club come Arsenal e Newcastle hanno messo occhi su di lui. Nelle ultime ore avrebbero espressero il proprio interessamento verso di lui anche Borussia Dortmund e Real Madrid, rendendo ancora più competitiva la corsa all’acquisto del calciatore.