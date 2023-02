Calciomercato Juventus, Vlahovic potrebbe partire | Ecco il sostituto

Calciomercato Juventus, si pensa alle contromosse

La Juventus deve muoversi in anticipo. Come riportato da Sportmediaset, le squadre interessate a Dusan Vlahovic diventano sempre di più. Su tutte si fa sotto prepotentemente il Real Madrid. Per questo il club bianconero sta già pennsando ad un possibile sostituto. In particolare si valuta il profilo di Rasmus Hojlund, attacante dell’Atalanta, che ha un valore attuale di 45milioni. Ma attenzione, perchè anche qui la pista è piena di pretendenti, infatti sul calciatore ci sono anche Borussia Dortmund e Arsenal.