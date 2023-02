Calciomercato Lazio, il rinnovo di Romero si complica | Lotito cerca lo sconto

Calciomercato Lazio, Romero potrebbe andare via

Stasera Luka Romero sarà fondamentale nella partita contro il Cluj di Conference League, ma il futuro tutto è tranne che sicuro. L’ago della bilancia è il pagamento della clausola di 5 milioni al manager Ramadani non appena il ragazzo fosse diventato maggiorenne, e lo è da novembre. Lotito nonostante avesse accettato questo accordo ora cerca uno sconto , come riportato dal Corriere dello Sport, e dopo un incontro recente le due parti si sembrano essere clamorosamente allontanate. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno, ed allora sarà libero di accasarsi dove vuole. Questa ipotesi per il momento è defilata, perché il calciatore ha espresso il desiderio di rimanere alla Lazio, ma nelle trattative nulla è scontato se non quando è scritto nero su bianco.