Calciomercato Lazio, la strategia di Tare

Igli Tare ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Arsenal, adesso in prestito allo Stade de Reims, Folarin Balogun. Il giocatore che ha messo a segno 16 reti in 25 partite portando a casa anche due assist, sembra il profilo perfetto per ringiovanire l’attacco della squadra di Maurizio Sarri, ma che allo stesso tempo ha già dimostrato di avere le qualità giusta. Vedremo come si concluderà la trattativa.