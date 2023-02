Calciomercato Roma, importanti novità sul futuro di Smalling | La decisione

Roma, Mancini: “Pronti per la rimonta contro il Salisburgo“

Durante la conferenza stampa che precede Roma-Salisburgo, partita valida per il ritorno dei play-off di Europa League, è intervenuto anche Gianluca Mancini. Il difensore si è detto fiducioso e crede nella rimonta da parte dei giallorossi. Di seguito le sue parole: “Con l’Hellas Verona era importante per il campionato, poi domani abbiamo un’eliminatoria contro il Salisburgo e siamo pronti per ribaltare il risultato. Dobbiamo farlo per andare avanti, abbiamo il nostro equilibrio che ci porta a essere equilibrati sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male”.

Roma, Mancini: “Spero di giocare con Smalling anche il prossimo anno“

Mancini, inoltre, ha parlato anche di Smalling, dando un po’ di speranza ai tifosi romanisti, poiché alla domanda “Ti aspetti di vedere Smalling l’anno prossimo?“, il difensore giallorosso ha risposto “Spero e penso di sì”. Il difensore inglese non ha ancora rinnovato con il club capitolino, ma le parole del suo compagno di reparto fanno ben sperare.