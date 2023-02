Cluj-Lazio, le ultimissime sulle formazioni

La Lazio vola in Romania per chiudere la pratica Cluj

Cluj-Lazio, Sarri vuole una squadra convinta

La Lazio di Maurizio Sarri vola in Romania per chiudere la pratica Cluj. I biancocelesti hanno vinto il match dell’andata con un fantastico gol di Ciro Immobile, e rimanendo in dieci dopo soli 15 minuto di gioco. Stasera Sarri vuole concretezza e e decisione per chiudere in fretta la partita.

Cluj-Lazio, le probabili formazioni

Cluj (4-2-3-1): Scuffet, Manea, Y. Matias, Burca, Camora, Deac, Muhar, N. Boateng, Krasniqi. Yeboah, Janga. All. Petrescu

Lazio (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Gila, Casale, Hysaj, Basic, Marcos Antonio, Vecino, Felipe Anderson, Immobile, Romero. All. Sarri