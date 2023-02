Dybala e Belotti stendono il Salisburgo: Roma agli ottavi di Europa League

Primo tempo a senso unico per la Roma, proprio quello che aveva chiesto Mourinho in conferenza stampa. I giallorossi dominano dall’inizio alla fine e già al 9′ colpiscono la traversa con Paulo Dybala. La Roma c’è e si vede, i giallorossi insistono ancora e prima trovano la rete del vantaggio con il Gallo Belotti che oggi è in forma entusiasmante e che di testa apre(e riapre) e la gara ben servito da Spinazzola.

Alla squadra di Mourinho non basta perchè con l’1-1 si andrebbe ai tempi supplementari e proprio per questo i giallorossi spingono sull’acceleratore e raddoppiano con il solito Paulo Dybala che al 39′ realizza un gran gol che permette di chiudere sul doppio vantaggio i giallorossi. Il Salisburgo non ci sta a perdere e nel secondo tempo torna a impensierire la difesa giallorossa con Okafor, con Ibanez che troppo spesso perde le marcature dell’attaccante che piace molto al Milan di Pioli. La Roma però vuole chiuderla e Mourinho lancia dentro Wijnaldum e Karsdorp per Pellegrini e Zalewski. Nel finale c’è spazio anche per Abraham, che sostituisce Belotti con una clamorosa standing ovation da parte dei tifosi giallorossi.

Il tabellino:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski(36′ st Karsdorp), Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini(36′ st Wijnaldum) ; Dybala(48′ st El Shaarawy), Belotti(42′ st Abraham). A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Karsdorp, Celik, Wijnaldum, El Shaarawy, Camara, Bove, Abraham, Volpato. Allenatore: Mourinho.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic(28′ st Van Der Brempt), Solet, Bernardo, Ulmer; Capaldo(38′ st Koita), Gourna-Douath, Seiwald(28′ st Gloukh); Kjaergaard( 1′ st Sucic); Adamu(28′ st Sesko), Okafor. A disposizione: Walke, Stejskal, Van der Brempt, Baidoo, Onguene, Forson, Gloukh, Koita, Sesko, Sucic. Allenatore: Jaissle.

Reti: 33′ pt Belotti; 40′ pt Dybala

Ammoniti: Ibanez ; Pellegrini; Spinazzola; Zalewski

Corner: 8-0

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nel secondo tempo