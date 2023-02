Fiorentina agli ottavi di Conference | Finisce 3-2 al Franchi

Troppa Fiorentina per il Braga

Primo tempo pieno di emozioni finsce 1-2

Inizia la gara di ritorno dei Play Off di Conference League tra Fiorentina e Braga. L’andata era finita 0-4 per i friulani, ma oggi la partita inizia in maniera differente. Al 17′ è già 0-1 Braga, che trova il gol con Castro, che dal limite colpisce e insacca all’angolino basso sinistro. Continua il pressing della squadra portoghese che al 34′ raddoppia con una autentica perla di Alvaro Djalo. Palla al centro ed è gol della Fiorentina, perché al 37′ è 1-2 grazie al gol di Mandragora, con un tiro che viene deviato.

La ribalta la Fiorentina

Parte il secondo tempo come è finito il primo, con un gol convalidato dalla gol-line technology, ma dopo 6 minuti di controllo VAR viene annullato. Gol che era nell’aria ed arriva puntuale al 58′. Fiorentina che trova il pareggio grazie ad un missile nell’angolino basso destro di Saponara. La Viola vuole fare bella figura davanti i suoi tifosi, e continua a spingere fino a quando all’83’ trova il gol del vantaggio grazie a Cabral, su assist, il terzo della serata, di Bonaventura. Fiorentina qualificata agli ottavi di Conference League.

TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodò (dal 1′ st Terzic), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bianco (dal 15′ st Castrovilli), Mandragora (dal 32′ st Amrabat), Bonaventura; Gonzalez (dal 15′ st Ikoné), Cabral, Saponara (dal 29′ Brekalo). A disposizione: Terracciano, Jovic, Castrovilli, Ikoné, Terzic, Duncan, Sottil, Amrabat, Barak, Brekalo, Igor, Kouamé. Allenatore: Italiano.

BRAGA (4-3-3): Tiago Sà; Cristian Borja, Paulo Oliveira, Niakaté (dal 36′ st Serdar Saatçi), Mendes; Rodrigo Gomes, Pizzi (dal 17′ st Racic), André Castro; André Horta (dal 17′ st Ricardo Horta), Banza (dal 26′ st Abel Ruiz), Alvaro Djalo. A disposizione: Matheus, Gomez, Serdar Saatçi, Nuno Sequiera, Abel Ruiz, Roger Fernandes, Racic, Ricardo Horta, Bruma, Gorby, Iuri Medeiros, Pedro Santos. Allenatore: Artur Jorge.

Reti: al 17′ Castro, al 34′ pt Djalo, al 37′ pt Mandragora, al 13′ st Saponara, al 38′ st Cabral

Ammonizioni: Dodò, Gonzalez, Biraghi, Martine Quarta

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 1 minuto nella ripresa