La Reggina rischia l’esclusione dal Campionato di B

Quello della Reggina è un caso intricatissimo

L’ex proprietario della Reggina, Luca Gallo ha lasciato la Reggina nel baratro di un debito che ammonta a circa 13 milioni di euro, nella gran parte debiti previdenziali. Si perchè, il Sig. Gallo proprietario della M&G era solito non pagare i contributi ai propri dipendenti, sono migliaia le segnalazioni in tutta Italia, e la cosa ha insospettato la Finanza, che dopo tempo è arrivata al pesce grosso Reggina.

Adesso il problema sta venendo a galla, perchè risultano varie tranche di contributi non versati, e se per un mancato pagamento scatta la penalizzazione di due punti, per svariate volte la pena è l’esclusione dal campionato di competenza.

La matassa risulta molto intricata, anche perchè il tribunale di Reggio Calabria ha disposto il non pagamento dei contributi con scadenza il 16 Febbraio in quanto la Reggina risulta in Concordato. Il problema sono le leggi sportive, che non prevedono il non pagamento ed ora la palla passa alla Lega che dovrà decidere in merito.