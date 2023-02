Lazio agli ottavi, ai biancocelesti basta il pari (0-0)

La Lazio vola agli ottavi

Sul campo del Cluj la Lazio non va oltre il pari, per i biancocelesti uno 0 a 0 che vale la qualificazione. Lazio non brillante, ma qualificazione ed obiettivo ottenuti.

CFR CLUJ-LAZIO 0-0

CFR CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea (84′ Braun), Kolinger, Burca, Camora; Deac (78′ Hoban), Cvek, Muhar, Krasniqi (84′ Petrila); Malele (70′ Birligea), Janga (84′ Yeboah).

A disp.: Gal, Balgradean, Tiru, Bordeianu, Fica.

All.: Dan Petrescu

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Luis Alberto (76′ Cataldi), Vecino, Basic; Romero (66′ Cancellieri), Immobile, Felipe Anderson.

A disp.: Provedel, Renzetti, Marusic, Pellegrini, Floriani Mussolini, Ruggeri, Marcos Antonio, Bertini.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Felix Zwayer (GER)

Assistenti : Stefan Lupp (GER) – Marco Achmüller (GER)

IV uomo: Sven Jablonski (GER)

V.A.R.: Harm Osmers (GER)

A.V.A.R.: Katrin Rafalski (GER)

NOTE: Ammoniti: 14′ Casale (L), 35′ Muhar (C), 37′ Immobile (L), 53′ Deac (C), 59′ Cvek (C). Espulso: 77′ Muhar (C)

Recupero: 2′ pt, 5′ st