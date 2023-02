L’Inter studia un nuovo sponsor dopo Turkish Airlines | Il nome

Inter, stretta finale per lo sponsor | Ci siamo

Marco Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset ha rivelato importanti novità per quanto riguarda il main sponsor. Il redattore ha poi parlato di come potrebbe cambiare il futuro societario e non solo: “Ieri c’è stato un incontro importante che potrebbe andare a buon fine. Turkish Airlines è molto interessata ed è in lizza con uno sponsor arabo per la prossima stagione per il ruolo di main sponsor dell’Inter. Potrebbero entrare soldi importanti nelle casse nerazzurre”.