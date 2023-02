Milan, il centrocampista verso il rientro | Sorride Pioli

Milan, si avvicina il rientro di Bennacer

Qualche settimana fa Ismael Bennacer si è infortunato al bicipite femorale sinistro. Il problema muscolare non è grave, ma ha costretto il calciatore già a saltare diverse partite, come sicuramente salterà anche quella di domenica contro l’Atalanta, ma nel mirino c’è già la partita contro la Fiorentina. L’algerino in questo momento sta svolgendo un lavoro a parte in campo, sintomo del rientro in gruppo vicino. Come sempre nei suoi infortuni non vuole mai affrettare i tempi, quindi non ci sono state ne ricadute ne problemi ulteriori alla zona infortunata. Finalmente Stefano Pioli sta per riabbracciare un perno importante del suo centrocampo.