Milan, l’attaccante finisce sul mercato: ha deluso la dirigenza rossonera

Calciomercato Milan, l’attaccante e i rossoneri si lasceranno a giugno

Le strade di Ante Rebic e del Milan molto probabilmente si divideranno a fine stagione. Il rendimento del calciatore croato è calato moltissimo negli ultimi mesi, tra l’altro passati più in panchina che in campo. Il classe 1993 attualmente percepisce uno stipendio di 3 milioni e mezzo, cifra che pesa non poco sulle spalle del Milan, visto e considerando lo scarso contributo che il croato sta dando alla causa.

Per questi motivi un addio da parte di Rebic a fine stagione è molto più che presumibile. Per ora non è in corso una vera e propria trattativa con alcun club, anche se l’attaccante rossonero sembra avere molto mercato dalla Bundesliga.