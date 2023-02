Milan, riecco finalmente Maignan | C’è la data di rientro del portiere francese

Milan, Maignan pronto a tornare tra i pali della porta rossonera

L’assenza di Mike Maignan è stata pesantissima per il Milan: ora finalmente Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo, visto che il portiere francese è pronto al rientro in campo dopo poco più di 5 mesi dall’ultima volta.

Milan, Maignan punta a scendere in campo contro l’Atalanta domenica

Come riporta Il Corriere dello Sport, Mike Maignan è tornato ad allenarsi interamente in gruppo nella giornata di ieri. La presenza in campo o meno di Maigna contro l’Atalanta sarà stabilita dai prossimi allenamenti, quelli che saranno deputati nello specifico alla preparazione della gara. L’obiettivo principale di Pioli è avere il portiere pronto per l’8 marzo, giorno della gara di ritorno con il Tottenham.