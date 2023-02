Abraham pronto a scendere in campo contro il Salisburgo

Finalmente è arrivato l’ok dei medici della Roma per Tammy Abraham. Il calciatore dopo le visite mediche effettuate, come detto anche dal giornalista Stefano Mangiante, ha ricevuto l’approvazione da parte dei medici per poter essere della partita contro il Salisburgo di questa sera. L’attaccante è quindi pronto a scender in campo con una mascherina speciale in carbonio, quella indossata anche nell’ultimo allenamento.