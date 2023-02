Roma, ore decisive per Abraham | Serve l’ok dei medici

Visita di controllo per Abraham

In queste ore si sta svolgendo la visita di controllo di Tammy Abraham che deciderà se il calciatore inglese sarà o meno della partita di questa sera contro il Salisburgo. Il calciatore preme per essere presente ed aiutar la squadra a cercare la rimonta che varrebbe la qualificazione agli ottavi di Europa League. Ieri il calciatore si era presentato, come riporta Corriere dello Sport, con una mascherina che prevedeva anche una protezione sull’occhio della palpebra dove sono stati apposti 6 punti di sutura. Adesso tutti sperano nell’ok dei medici sulla ferita, perchè il rischio è che potrebbe riaprirsi. Ore di fermento per il mondo giallorosso.