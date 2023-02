Immobile è guarito e il Fantacalcio ritrova un Top assoluto. Musso e Luis Alberto flop di giornata

Turno interlocutorio in testa e in coda: le prime vincono tutte, ad eccezione dell’Atalanta fermata in casa dal Lecce, le ultime restano a secco, tranne la Cremonese che però conquista un solo punto probabilmente ininfluente ai fini della sua rincorsa alla salvezza. In evidenza torna Ciro Immobile, attesissimo dai molti suoi fantapossessori, che realizza una doppietta e sbaraglia la concorrenza di giornata; altra faccia della medaglia nella vittoria di Salerno dei biancocelesti è quella di Luis Albero, che getta alle ortiche un rigore e per la seconda settimana di fila si piazza tra i peggiori, stavolta proprio all’ultimo posto tra i giocatori di movimento. Ma vediamo ruolo per ruolo com’è andata in dettaglio.

PORTIERI – Se il Bologna nel finale riesce a spuntarla a Marassi contro la Sampdoria molto del merito va ascritto al suo portiere, il polacco Skorupski, che respinge il secondo rigore di Sabiri mantenendo in equilibrio la gara. Per lui un bel 7,5 al netto del gol subito e del penalty respinto che lo portano al 9,5 finale di fantamendia. Alle sue spalle l’irreprensibile Perin sempre protagonista in positivo quando chiamato in causa, che chiude imbattuto con un secco 7 in pagella. A livello prestazionale segnaliamo anche il monzese Di Gregorio che chiude con un 6 soltanto perché penalizzato dalla rete subita. Dall’altare alla polvere: Musso, miglior portiere della scorsa giornata, è il flop di turno tra i pali con un 5 di votazione che le due reti al passivo trasformano in un poco invidiabile 3 di fantamedia. Stesso voto e stessa fantamedia per il neroverde Consigli, mentre Marchetti bagna il proprio rientro in serie A con una prestazione non proprio impeccabile (5,5) e una fantamedia di poco superiore alla coppia suddetta (3,5).

DIFENSORI – Lo splendido gol che illude la Cremonese garantisce a Valeri la palma del migliore di giornata, al pari, è proprio il caso di dirlo, del dirimpettaio Singo che ne stoppa la gioia con la rete del definitivo 2-2. Per entrambi la fantamedia è 10. Senza reti, ma con al proprio attivo un assist importante, si piazzano al secondo posto i capitolini Marusic e Spinazzola, entrambi con un lusinghiero 8 di fantamedia. Si conferma su alti livelli il solito Baschirotto che si guadagna un bel 7 senza bonus, poco sotto troviamo il rossonero Thiaw che resta a 6,5 causa ammonizione. Decisamente peggiore la sorte del granata (salernitano) Bronn che “corona” la sua prestazione non certo esaltante con un doppio cartellino rimediato in pochi secondi; per lui la fantamedia finale è 3,5, Poco meglio Pirola ed Erlic che toccano quota 4,5 anche se il primo è gravato anche da un cartellino giallo che ne peggiora la votazione.

CENTROCAMPISTI – Come in tante altre occasioni il miglior centrocampista di giornata è il georgiano Kvaratskhelia che realizza il gol del vantaggio partenopeo a Reggio Emilia e si merita un bel 10,5 di fantamedia. Subito sotto (fm 10), tutti con una rete all’attivo, si piazzano Orsolini, Messias, Lovric, Mkhitaryan e Soriano. In particolare sottolineiamo la prima rete stagionale del rossoblù, che non segnava da oltre 60 partite. Come anticipato in apertura Luis Alberto è di gran lunga il peggiore di giornata; il rigore sbagliato gli costa una penalizzazione di 3 punti che lo colloca all’ultimo posto con un secco 2,5 di fantamedia. Meglio, ma non troppo, Djuricic, che arriva al 4 anche per colpa di un’ammonizione. Evidenziamo l’ennesima insuffucienza (5) per la delusione dell’anno: il milanista De Ketelaere.

ATTACCANTI – Ciro Immobile, re dei bomber per eccellenza, dovrà probabilmente abdicare in favore di Osimhen per ciò che riguarda il titolo di capocannoniere, ma torna intanto protagonista con una doppietta che vale i tre punti per la sua squadra e un bel 13,5 di fantamedia per lui. A distanza di sicurezza si piazzano, con 10 di fantavoto, Tsadjout, Cambiaghi, Cabral, Kean, Di Maria, Ceesay, Solbakken e naturalmente il gigante nigeriano del Napoli capolista. Bocciati Valencia, Satriano, Ngonge, Jovic, Gonzalez, Dzeko e Origi, tutti fermi al 5,5, anche se il flop assoluto è l’udinese Success (nomen omen) con 5.