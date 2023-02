Calciomercato Inter, Lukaku l’acquisto di gennaio | Il belga è tornato

Lukaku, ora si pensa a come proseguire insieme

Il bomber è tornato e in casa Inter non aspettavano altro. Le recenti prestazioni fatte contro Udinese e Porto, condite da delle reti di vitale importanza, hanno fatto tornate il sorriso sul volto di Romelu Lukaku. E non solo sul suo. L’intera dirigenza nerazzurra non poteva desiderare di più. L’ariete belga ha dato prova di grande forza mentale considerando il fatto che il recente passato lo ha visto più e più volte costretto allo stop per degli infortuni ricorrenti. Una bella soddisfazione insomma, che getta adesso più che mai delle basi sulle quali andare a lavorare per proseguire insieme. D’altronde Lukaku non hai mai fatto mistero della sua volontà di voler proseguire con la casacca nerazzurra, resta soltanto da valutare le richieste del Chelsea, squadra dalla quale è stato girato in prestito.

Calciomercato Inter, Zhang vorrebbe blindarlo

Se la volontà di Lukaku è quella di rimanere a Milano, stessa cosa vale per la società. Tutti quanti a partire dal presidente Steven Zhang, suo primo e grande estimatore, convergono sull’idea di blindarlo. Il futuro però non dipende soltanto da loro sebbene giocatore e staff dirigenziale pensino che i londinesi non dovrebbero mettersi di traverso sull’idea di un prestito bis. In ogni caso ci sarebbe il jolly Jay-Z da giocare. Il rapper statunitense infatti è un grande amico e socio d’affari di Todd Boehly, padron del Chelsea e allo stesso tempo è il proprietario della Roc Nation, società che cura gli interessi dell’attaccante interista. Già in passato infatti i due partner d’affari hanno collaborato insieme prima per i Los Angeles Dodgers, squadra di baseball della quale Boehly ne è il proprietario e poi hanno investito di comune accordo su Fanatics, venditore d’abbigliamento online. Considerando quindi la già ormai rodata collaborazione imprenditoriale tra i due, la possibilità che Jay-Z possa intervenire per favorire il riscatto di Romelu da parte dell’Inter, è un’ipotesi più che concreta.