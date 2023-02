Calciomercato Inter, si allontana il difensore | Marotta sfiduciato

Calciomercato Inter, Smalling si allontana

Uno dei difensori che l’Inter puntava a prendere per sostituire il partente Skriniar era Chris Smalling. Oggi però la pista che lo porta verso Milano si è raffreddata drasticamente, ed a raffreddarla è stata il calciatore stesso, parlando così ai microfoni di Sky Sport:

“Se rimarrò qui? Sono molto fiducioso. Ora sono concentrato sulla partita e sugli obiettivi di questa stagione. Ho un’opzione per rinnovare per un anno, ma spero di rimanere per più stagioni“.