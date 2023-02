Calciomercato Juventus, un club si fa da parte per Vlahovic: ecco di chi si tratta

Calciomercato Juventus, il Real Madrid potrebbe rinunciare a Vlahovic

La stagione di Dusan Vlahovic in bianconero procede tra alti e bassi. Nelle ultime settimane l’attaccante serbo sembra essere in ripresa grazie alla doppietta contro la Salernitana e il gol nell’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Nantes. Tuttavia, lo score del periodo bianconero di Vlahovic – con 19 reti in 43 presenze – è ancora lontano da quello di Firenze. Una possibile eventuale mancata qualificazione alle coppe europee potrebbe incidere pesantemente sul futuro dell’attaccante serbo vista l’esigenza del club bianconero di monetizzare. I pretendenti non mancano e tra questi spicca il Real Madrid.

Vlahovic, il retroscena e i dubbi degli spagnoli

Secondo quanto riporta la testata spagnola ‘El Gol Digital’, il Real non sarebbe più interessato all’acquisto di Dusan Vlahovic. Per l’appunto, lo stesso calciatore serbo si sarebbe proposto ai blancos nella scorsa sessione di mercato – visto il futuro incerto del club bianconero – e avrebbe trovato risposta negativa proprio dal presidente madrileno, Florentino Perez, nonostante diverse figure influenti nel club ritenessero l’operazione fattibile. Perez avrebbe dichiarato di non voler puntare su un calciatore con una sola buona stagione alle spalle, data la scottatura del precedente Jovic. Il futuro del serbo bianconero resta incerto e si attende il finale di stagione per conoscerne il destino.